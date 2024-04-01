丹心绘梦——华侨故事连环画系列展开幕

（图源：中国侨网） 中评社北京4月1日电／据中国侨网报导，由福建省侨联和华侨大学美术学院联合主办的“丹心绘梦——华侨故事连环画系列展”首场展览31日在位于福州三坊七巷的福建华侨主题馆开幕。



本次展览精心挑选了36组表现陈嘉庚、廖承志、林文镜、黄奕住等华侨爱国爱乡故事的连环画作品，以图文并茂的方式，简洁直观地讲述华侨们与祖国的不解之缘，展现他们在新时代的新作为、新贡献。



在这些作品中，可以看到华侨们无论是助捐资学、支持家乡教育发展，还是投身地方建设、促进经济繁荣，都以实际行动诠释了对祖国的深情厚谊。



华侨大学美术学院院长王尔义创作的《一诺千金——廖承志与经普椿》，描绘廖承志与经普椿之间深厚的情感和共同的爱国情怀，以及在面对国家和民族大义时的坚定立场和牺牲精神。



“我们希望通过这次连环画展，让更多的人瞭解华侨的历史和现状，感受他们的精神风貌。同时也期待通过连环画的力量，激发社会各界对华侨群体的关注和支持。”王尔义说，华侨大学美术学院近年来积极推动美术教育和艺术创作，尤其是深入挖掘华侨华人的美术题材，开展华侨美育海外传播活动，促进了中华文化的国际交流。



福建省侨联副主席齐志表示，这次展览中每一帧画都承载的侨胞对家国的思念和对未来的梦想，也映射出他们在海外奋斗的感人故事。这些连环画连接着过去、现在和未来，激励人们在新时代背景下，继续弘扬以嘉庚精神为代表的华侨精神，进一步推动华侨文化的传播与发展。



当天活动现场还举行了华侨大学福州校友会入驻福建华侨主题馆揭牌仪式。“华侨大学福州校友会的入驻将进一步提升福建华侨主题馆的功能，它既是联系海外侨胞、归侨侨眷的侨胞之家，也是连接校友、服务校友、凝聚校友的重要桥梁。”齐志表示，希望华侨大学福州校友会入驻后，充分发挥优势，内联外联，参与为侨服务工作。



（来源：中国侨网）