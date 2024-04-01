厄瓜多尔发生枪击事件致8人死亡

中评社北京4月1日电／据新华社引厄瓜多尔媒体3月31日报导，该国西南部城市瓜亚基尔30日晚发生枪击事件，致8人死亡、10人受伤。



据报导，当地时间30日19时许，一伙武装分子朝一个排球场附近人群射击，然后驾车逃离。伤者后被送往附近医院救治。



厄瓜多尔检察部门已对事件展开调查。



瓜亚基尔是厄境内暴力犯罪最严重城市之一。27日晚，瓜亚基尔一所监狱发生骚乱，致3人死亡、6人受伤。面对严峻的安全形势，厄总统诺沃亚3月7日宣布，将1月8日实施的60天全国紧急状态延长30天。