上海医药：创新驱动全产业链升级（图源：新华社） 中评社北京4月2日电／据新华网报导，近日，上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”）公布了2023年度报告。报告显示，公司全年实现营业收入2602.95亿元，同比增长12.21%，主营业务发展态势良好。其中，医药工业销售收入262.57亿元，微降1.87%，医药商业销售收入则大幅增长14.04%至2340.38亿元。



值得注意的是，尽管公司归母净利润因一次性损益影响降至37.68亿元，同比下降32.92%，但剔除该影响后净利润增至49.19亿元，同比增长2.99%。报告期内，研发投入达26.02亿元，占比工业销售收入的9.91%，位居行业前列，并实现经营性现金流净流入52.32亿元，增长10.29%，体现高质量发展趋势。



医药工业：创新生态丰富 研发管线步入产出期



医药工业方面，上海医药坚持以创新引领发展，创新生态圈逐步完善，新药管线步入收获期。公司还积极构建“自主研发＋并购引进＋孵化培育”开放多元的创新体系，不断深化与高校、科研院所、医疗机构和创新企业的合作。



目前，公司新药在研管线已达68项，其中包含55项创新药与13项改良型新药。年内有3款一类新药提交pre－NDA或上市申请，多项临床阶段药品研发取得关键进展。如I001片和引进的X842新药分别在高血压和反流性食管炎治疗领域展现出潜力，有望打破相关市场格局。



同时，上海医药致力于打造创新生态圈，先后与拜耳、香港科技园、中国药科大学等签订合作协议，共建实验室、创新孵化器和研究院，积极推动中药业务现代化，2023年中药业务收入98.17亿元，增长10.30%，多个子公司和品牌获得行业百强及老字号荣誉。



医药商业：创新业态驱动增长 合约销售实现重大突破



医药商业方面，上海医药创新业务推动持续增长，合约销售取得崭新突破。2023年，上海医药通过一站式全生命周期服务平台引入众多进口新品，全年新增进口总代品种29个，疫苗业务销售收入52亿元。

