马英九热情回应西安市民：感谢欢迎我回家

马英九和现场市民打招呼（中评社 林艳摄） 中评社西安4月6日电（记者 林艳）中国国民党前主席马英九一行4月5日下午前往西安的法门寺参观，由于恰逢清明假期，马英九也受到了前来法门寺参观的市民热情欢迎。有民众对马英九说“马先生，欢迎你回家”，马英九高兴地回应说“谢谢你们欢迎我回家”。



中评社记者现场看到，马英九在法门寺参观所到之处都有市民围观，他们手上举着手机拍摄。见此，法门寺住持笑着对马英九说，“这是我见过手机排列最多、最整齐的”，马英九听后也被逗乐了，大家也都笑了。中评社记者看到，现场有民众向马英九打招呼说“马先生好”，还有民众对马英九大声表白“我爱你”，马英九一路上则是笑容满面地向市民们挥手，并且中气十足地回应道“大家好”。



期间，有位记者对马英九喊道，“马先生，欢迎你回家”，马英九向其笑着挥挥手打招呼，还高兴地回应说“谢谢你们欢迎我回家”。此外，还有市民对马英九说“欢迎回来吃面”，马英九笑着回答说“我今天已经吃了三碗啦”，还特别比了一个“3”的手势，轻松的互动对话也引来现场一阵阵开心笑声。一旁的住持也特别向马英九解释说，回来吃面是陕西的传统，意思是常回来看看，大家常来常往。