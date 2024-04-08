新一轮千亿斤粮食产能提升行动启动实施

（来源：新华社） 中评社北京4月8日电／据经济日报报导，粮食综合生产能力是粮食产量得以实现的基础。在当前增产难度越来越大的情况下，我国启动实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，国务院常务会议讨论通过了《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案（2024—2030年）》。目前，各地正全力以赴提升粮食产能，确保粮食产得出、供得上、供得优。



粮食增产进入瓶颈期



主产区、产粮大县是粮食生产的主力军，是粮食增产的主要贡献者。



江西崇仁县是全国产粮大县，产量连续多年稳定在26万吨左右，增产进入瓶颈期。该县副县长艾启荣表示，当前全县粮食增产主要受水稻种植收益多年欠佳、农村劳动力缺乏且老龄化严重、耕地少且生产规模小、现代农业技术适配度不够、恢复种稻政策不配套等因素制约，需要全面提高粮食综合生产能力。



不只是崇仁县，全国很多地区粮食增产也进入瓶颈期。中国农业大学经济管理学院副院长、教授李军认为，粮食增产难度越来越大，说明现有粮食综合生产能力增产潜力已充分释放。粮食综合生产能力由当时的资源、环境、经济、技术条件决定，生产能力提升是一个不断积累和建设的过程。每一次粮食生产空间拓展、农业科技创新和制度创新，都会带来粮食产量的重大突破。



新中国成立以来，粮食综合生产能力显着提高，粮食产量从1949年的2000多亿斤跃升至2023年的13908亿斤。70多年中，粮食增产多次进入瓶颈期。例如，1952年粮食产量突破3000亿斤以后，直到1966年才突破4000亿斤。1993年突破9000亿斤之后的14年间，粮食产量多次达到1万亿斤，又多次波动下行，直到2007年重新站上1万亿斤台阶。为进一步提升粮食产能，2009年我国启动实施《全国新增1000亿斤粮食生产能力规划（2009—2020年）》，粮食产量连续迈上1.1万亿斤、1.2万亿斤、1.3万亿斤台阶。

