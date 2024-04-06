中评月刊：台湾选后政治社会民意演变及影响

中评社香港4月6日电/四川行政学院政治学教研部讲师翁明源博士在中评智库基金会主办的《中国评论》月刊3月号发表专文《台湾2024选后政治社会民意演变及影响》。作者认为：2024年台湾地区“二合一”选举，民进党赖清德获得558万票当选“总统”，国民党、民进党和民众党分别赢得52席、51席和8席“立委”席次。此次选举带来了台湾政治格局的巨大变化：台湾政治版图出现“上绿下蓝”态势；民进党党内关系变成新潮流系“一派独大”；国民党的衰弱态势进一步加速；第三势力作为独立力量正式崛起。这也反映了台湾社会民意的变化，议题偏好上重经济发展而非两岸关系；投票选择上重政党认同而非个人评价；民意倾向上反民进党也不支持国民党，出现了真正意义上的白色力量。政治社会民意的变化带来了深远影响，使得台湾政治进入三足鼎立的相对稳定期；台湾民众的政治效能感再次受到打击，政治参与积极性下降；选举结束后，“台独”风险骤然升高，台海紧张局势加剧。文章内容如下：



2024年1月13日，台湾地区“二合一”选举落下帷幕。“总统”层面，民进党赖清德以558万票当选“总统”，与之竞争的国民党侯友宜和民众党柯文哲在合作破裂之后各自为战，分别获得467万票和369万票。“立委”层面，民进党席次出现大幅下滑，在“不分区立委”和“区域立委”上分别获得36.16%和44.73%的选票，获得13席和38席，共51席，创下2012年以来的新低，反映了八年执政引发的“讨厌民进党”的主流民意。相比之下，国民党成为“立法院”最大党，分别在“不分区立委”和“区域立委”中获得13席和39席，共52席。民众党则再次实现突破，在“不分区立委”中获得22.07%的支持，获得8个席次。三党都不过半。由此形成了台湾政治格局的新变化，反映出台湾政治社会民意正发生重大演变，值得高度关注。



一、“二合一”选后台湾政治格局的变化



长期以来，国民党和民进党的相互竞争和轮流执政形成了稳定的两党政治。然而，此次柯文哲及其民众党的崛起真正意义上形成了“三足鼎立”的政治格局。民众党柯文哲拿下369万的选票，不仅数量上位居第三，更重要的是其支持者并非依附国民党或民进党的边缘势力，而是真正“超越蓝绿”的“白色力量”。