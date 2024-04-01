潘兆民语中评：澳洲意识到与中国交恶没好处

东海大学通识教育中心教授潘兆民。（中评社 方敬为摄） 中评社台中4月1日电（记者 方敬为）中国与澳大利亚关系是否回稳？东海大学通识教育中心教授潘兆民接受中评社访问表示，从双方互动来看，有修补关系的迹象，主要是各取所需，中澳经济有互补性，近年澳洲随美国对抗中国，采取尖锐做法，如今澳洲现任总理艾班尼斯（Anthony Albanese）显然意识到中澳交恶没有好处，加上美国年底要大选，不确定因素上升，因此也改变对中国的互动方式。



潘兆民，政治大学东亚研究所博士，现任东海大学通识教育中心教授、政治系兼任教授、两岸关系研究院执行长、台湾中区教授协会常务理事，曾任东海大学国际教育合作处副国际长、东海大学就业辅导暨校友联络室主任、美国纽约州立大学政治系访问学者及上海复旦大学访问学者。



3月20日至21日，中共中央政治局委员、外交部长王毅对澳洲进行正式访问，同澳洲外交部长黄英贤举行第七轮中澳外交与战略对话。此访是7年来中国外长首次访澳，又正值中澳关系处于企稳回升的关键阶段，受到国际高度关注。王毅此行也会见澳洲前总理吉亭（Paul Keating），赞赏吉亭长期关心支持中澳关系发展，并称“澳洲是美国的盟友，也是中国的伙伴”，欢迎澳方从自身根本利益出发，独立自主的制定政策。



潘兆民表示，观察这次中、澳高层的互动状况，显现双边有修补关系的迹象，中国与澳洲都是印太地区重要国家，过去中、澳经济有高度互补性，人员往来密切，其实双边关系长期来看是不错的，直到美国对中国的竞争战略加压，澳洲选择与美方趋同，澳洲前总理莫里森（Scott Morrison）展开对中国一系列较为尖锐的举措，导致中、澳关系恶化。

