社评：中美关系未来要靠人民创造

中评社北京4月5日电（评论员 乔新生）国家主席习近平3月27日在北京人民大会堂集体会见美国工商界和战略学术界代表。习近平主席强调，中美关系史是一部两国人民友好交往的历史，过去靠人民书写，未来更要靠人民创造。这是对中美关系的战略定位，同时也是对中美关系发展的前瞻性把握。



中美关系发展面临困难，其中的原因非常复杂。最直接原因是，中国作为世界第二大经济体，在经济、科技、国际政治领域的影响力越来越大，美国作为世界第一大经济体，认为自己受到威胁，因此，摆出一副进攻的架势，咄咄逼人，不断对中国发起攻击。



中国沉着应对。一方面牢牢地把握中美关系发展的大局，在关键问题上站稳立场，维护中国的国家利益和中国企业的合法权益；另一方面，积极加强与美国各界的合作，争取中美关系峰回路转。此次中国邀请美国工商界和战略学术界的人士到中国访问，就是要听取美国各方面的意见，向美国各界传递准确的信息。中国希望两国各界人士多来往、多交流，不断地凝聚共识，增进信任，排除各种干扰，深化互利合作，为两国人民带来更多实实在在的福祉，为世界注入更多稳定性。



在中美关系发展问题上，始终存在悲观论和乐观论。悲观主义者认为，美国对世界第二大经济体从来都不会心慈手软，美国霸权的历史也是压制第二大经济体的历史。无论是美国的战略对手苏联，还是美国的战略伙伴日本，都曾经在美国压制下出现问题。苏联解体，日本经济停滞不前。自从中国成为世界第二大经济体之后，中美关系风向为之一变，美国社会各界开始讨论“中国崩溃”，近期热衷于讨论“中国见顶”。中国威胁论甚嚣尘上，贸易战、科技站、舆论战花样百出。美国国会通过一系列法律，将中国视为唯一有能力挑战美国的战略对手。中美关系进入到建交以来历史的最低点。



对于美国华盛顿的挑衅，中国社会各界普遍认为，中美关系格局将发生实质性改变。这一方面是因为美国的国家基因决定了，对于世界第二大经济体，美国从来都不会心慈手软。另一方面则是因为，中美经济摩擦以及地缘政治冲突，随时都可能会发展为全面冲突。尽管美国总统在联合国大会上反复强调，不会发动新冷战，中美两国元首会晤期间，美国总统一再承诺，不会挑战中国的国家利益，反对台湾独立，支持一个中国政策。但是，美国正在以自己的实际行动，不断进行战略试探，在核心问题上出尔反尔，言行不一。

