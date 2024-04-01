社评：美国总统竞选的背后是资本的博弈

中评社北京4月1日电（评论员 乔新生）特朗普成为美国共和党总统候选人之后，面临的第一个挑战是，美国纽约检察官作出的缴纳巨额保证金决定。假如不能按期缴纳保证金，特朗普将不得不交出在美国纽约的大厦。这对他竞选美国总统将产生极大的负面影响。关键时刻，华尔街金融资本家出手，宣布合并他所创办的社交网站，“真实社交”网站和美国一家金融公司合并上市，一夜之间，特朗普身家增加几十亿美元。过去那些避之唯恐不及的担保公司，愿意为其提供担保。特朗普自己也有足够的能力，缴纳纽约检察官所要求支付的保证金。虽然按照美国法律规定，短期内特朗普不能出售自己的股票获得现金，但是，无论是股票质押还是通过其他途径筹措资金，都可以让这位美国官司缠身的前总统暂时度过资金难关。可以这样说，特殊时期美国华尔街的金融资本，帮助特朗普涉险过关。这说明美国金融资本集团正在以一种特殊的方式，投资这位美国共和党的总统候选人。



美国民主党总统拜登竞选连任，尽管有执政之便，但是，老迈年高，步履蹒跚，要想赢得选民的支持，需要使用非常手段。果不其然，美国钢铁工会和造船业工会提出，应当限制中国造船业，以确保美国造船产业和钢铁产业工会的利益得到切实保护。美国民主党总统不失时机地表示支持，并且声称要制定规则，凡是美国的码头，停靠中国制造的船舶，都应该缴纳特别关税，目的就是要阻止中国船舶进入美国港口。



这是一种典型的贸易保护主义。但是，为了争取产业工会的选票，美国民主党政府准备这样做。即将访问中国的美国财政部长明确表示，中国制造的产品价格便宜，因此，希望说服中国，不要进行不正当竞争。对美国财政部长释放出来的风声，熟悉中美两国贸易关系的有识之士都知道，这意味着在美国民主党总统竞选连任遇到困难的时候，贸易保护主义政策很可能会成为美国民主党总统拜登的杀手锏。

