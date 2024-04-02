社评：美国贸易保护主义持续损害中美关系

中评社北京4月2日电（评论员 乔新生）当地时间3月27日，美国财政部长耶伦接受美国微软全国广播公司（MSNBC）采访时宣称，访问中国期间她准备就中方对包括太阳能电池板和电动汽车在内的国内清洁能源产业的补贴政策表达不满，并对此所产生的所谓负面影响向中方发出警告，要求中国必须改变。这位美国财政部长明确表示，中国出售的东西太便宜，搞得美国企业破产。



这是典型的先声夺人，目的就是要迫使中国作出让步。同时也是将国际贸易政治化，目的就是要帮助美国总统竞选连任。



众所周知，美国总统选举如火如荼。美国民主党总统在一系列重大问题上不断地向产业工会靠拢，目的就是要寻求美国产业工会及其成员的支持，以便在2024年总统选举中打败共和党总统候选人特朗普。然而，以牺牲中美贸易为代价，把责任推卸给中国，非但无助于解决问题，反而有可能会导致中美关系持续恶化。



2024年3月26日《华盛顿邮报》发表文章，详细分析中美贸易关系，强调如果美国试图将美国与中国的市场、廉价商品和供应链分开，必须回答下列问题：第一，2022年美国向中国出口多少；第二，加拿大是美国商品出口的第一大市场，中国排在第几；第三，2023年美国对中国的最大出口是什么；第四，美国哪个州对中国出口最多；第五，2021年美国对华出口的最大服务项目是什么；第六，美国有多少工作岗位是由对华出口支撑？回答这些事实并不困难。作者认为，加拿大是美国商品出口的第一大市场。2022年美国对中国的商品出口增长1.2%，远低于美国对其他市场的出口，但是，美国运往中国大约1500亿美元的商品，仍然创下历史新高。2023年美国对华出口最多的是燃料、油类和蒸馏产品。得克萨斯州是对华出口商品最多的州，2022年为218亿美元。即便如此，中国市场占得克萨斯州全球商品出口总额的5%。2021年美国对华出口最大的服务项目是留学生服务。中国留学生在美国学习包括学费、房租，一般消费都属于美国对中国的出口，美国加利福尼亚州、纽约州、马萨诸塞州从中受益最多。尽管中国在美国的贸易伙伴中，落后于墨西哥，但是，美国对华贸易仍然很大。其中加利福尼亚州对华出口创造就业机会最多，对华出口支撑着美国的工业机械和农业、畜牧业工作。作者认为，中国是世界第二大经济体，中美经济相互交织依存，中国出口需要进入美国广阔的市场，而中国仍然是美国出口的重要市场，中国还持有大约1万亿美元的国债。试图使两者“脱钩”的说法，完全是谬论。

