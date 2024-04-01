张李莎语中评：台对陆配不友善 缺合理尊重

嫁来台湾已6年即将符合取得台湾身份证资格的陆配张李莎。（中评社 卢诚辉摄） 中评社新竹4月1日电（记者 卢诚辉）针对陆配取得台湾身分证6年改4年议题，嫁来台湾已6年即将符合取得台湾身份证资格的陆配张李莎接受中评社访问认为，陆配入籍是否缩短年限根本不是重点，而是台湾现行规定对陆配不太友善，无法再吸引到新世代陆配来台湾生活发展。陆配父母来台定居规定要70岁以上才能申请，且因每年仅开放60个名额，所以申请后还要再等很多年才有机会真实来台依亲定居，根本不像绿营说的陆配或依亲家人取得台湾身分证后，就能投票改变台湾政治版图的说法。



张李莎，浙江宁波人，广东汕头大学英文系毕业，2015年交换学生来台就读铭传大学桃园分校，认识台籍男友，两人在2018年结婚后来台定居，今年即将届满6年，下半年即可取得台湾身分证，现在在台湾的大学重读一年级。



张李莎表示，陆配的重点不是缩短年限取得身分证的问题，而是长期居住在台湾陆配的权益问题，像她原想在台湾设立公司，但在征询会计师事务所后却得到否定的答案，因为公司负责人必须具有台湾籍，或是资本额要够大才行。



另外，像是婚后购置房产也让张李莎感受到不平等待遇，她说，2019年和丈夫一起购置房产，头期款她明明有出资，贷款也有帮忙分担缴款，但夫妻却无法一起登记为房产所有权人，只因她还未能入籍，所以房产只能登记在丈夫名下，这也让她觉得非常不公平。她认识已拿到台湾身分证的陆配大多也只是为了能够保障自己合法权益、或想在事业上有更大发展，并不像外界所说单单只是为了台湾福利才要领身分证。

