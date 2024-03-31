4月起，这些新规将影响你我生活

中评社北京3月31日电／据央视新闻报导，《托育机构质量评估标准》自4月1日起施行。标准明确，托育机构应取得提供托育服务的营业执照，营业范围中应明确注明“托育服务”或“3岁以下婴幼儿照护服务”。



国家标准《信息技术 生物特征识别 人脸识别系统测试方法》4月1日起正式实施。标准规范和统一人脸识别系统的测试方法，提高人脸识别系统的测试质量和可信度，促进人脸识别技术的发展和应用。



《征信投诉办理规程》自4月15日起施行。规程要求中国人民银行分支机构统一在其官方网站上公布投诉渠道，简化对投诉人的身份核验要求，新增材料审查、投诉中止、合并办理等流程。



《消费金融公司管理办法》自4月18日起实施，明确要提高准入标准。提高主要出资人的资产、营业收入等指标标准，以及最低持股比例要求，强化主要出资人的股东责任。



《限制商品过度包装要求 生鲜食用农产品》自4月1日起实施。该标准规定蔬菜（包含食用菌）和蛋不超过3层包装，水果、畜禽肉、水产品不超过4层包装。



新修订的《快递服务》国家标准自4月1日起实施。标准增加智能化服务要求，包括智能安检系统和智能信包箱、智能快件箱、快递无人车、无人机等智能收投服务终端相关要求。



新版国家标准《导游服务规范》自4月1日起实施。规范明确导游应严格按照旅游合同的约定安排购物活动，不应向旅游者兜售物品或诱导、欺骗、强迫、变相强迫旅游者购物。



《中央储备棉管理办法》自4月1日起施行。办法明确中储粮集团和承储企业不得擅自变更中央储备棉储存库点，不得虚报、瞒报中央储备棉数量，不得擅自串换中央储备棉品种。



《煤炭行政处罚办法》自4月1日起施行，强调行政处罚程序分为简易程序和普通程序。对依法当场作出行政处罚决定的，应当适用简易程序；其他煤炭行政处罚，应当依照《中华人民共和国行政处罚法》的规定适用普通程序。

