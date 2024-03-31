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东风汽车集团商务总监徐天胜接受审查调查
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2024-03-31 12:38:48
中评社北京3月31日电／据中央纪委国家监委网站信息，据东风公司纪委、湖北省纪委监委消息：东风汽车集团股份有限公司商务总监徐天胜涉嫌严重违纪违法，目前正接受东风公司纪委和湖北省十堰市监委纪律审查和监察调查。
（来源：中央纪委国家监委网站）
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