】 【打 印】 
东风汽车集团商务总监徐天胜接受审查调查
http://www.CRNTT.com   2024-03-31 12:38:48


　　中评社北京3月31日电／据中央纪委国家监委网站信息，据东风公司纪委、湖北省纪委监委消息：东风汽车集团股份有限公司商务总监徐天胜涉嫌严重违纪违法，目前正接受东风公司纪委和湖北省十堰市监委纪律审查和监察调查。

　　（来源：中央纪委国家监委网站）


扫描二维码访问中评网移动版 】 【打 印扫描二维码访问中评社微信  

 相关新闻：