东风汽车集团商务总监徐天胜接受审查调查

中评社北京3月31日电／据中央纪委国家监委网站信息，据东风公司纪委、湖北省纪委监委消息：东风汽车集团股份有限公司商务总监徐天胜涉嫌严重违纪违法，目前正接受东风公司纪委和湖北省十堰市监委纪律审查和监察调查。



（来源：中央纪委国家监委网站）



