面向未来，中非携手推进多领域人才合作

中评社北京3月31日电／据新华社报导，近年来，在共建“一带一路”和中非合作论坛框架下，中国与非洲的人才合作日益深入，合作方式和领域不断丰富。从修建学校、捐赠设备，到分享先进职教经验和组织各领域培训，再到推进中非智库论坛、中非青年创新创业大赛等交流活动，鲁班工坊、孔子学院等众多人才合作重点项目落地，帮助非洲国家培养适应当地现代化需求的人才，为非洲大陆可持续发展注入新动力。



非洲联盟（非盟）将2024年定为教育主题年，旨在以此推动经济社会转型、提升人民福祉，实现《2063年议程》愿景。非盟委员会经济发展、贸易、旅游、工业与矿业委员阿尔伯特·穆昌加表示，非洲同中国在相关领域合作正在推动非洲人力资源优化，促进非洲经济社会发展，期待在《中非人才培养合作计划》等框架下取得更多成果。



“期盼更多鲁班工坊”



在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的鲁班工坊实训室，当地教师约纳斯·阿凯莱正熟练地操作来自中国的机电一体化平台，模拟流水线上生产过程，向学生讲解自动化设备的操作和运行原理。



阿凯莱今年39岁，他在中国深造时接触到鲁班工坊这种创新教学模式。他高度认同这种结合理论学习与实践的模式，回到埃塞后申请到鲁班工坊任教。“现在的埃塞年轻人很幸运，他们有机会来鲁班工坊学习，我期盼未来在埃塞能有更多这样的工坊。”



实训室门口，照片墙上挂满鲁班工坊毕业生在企业里操作设备的工作照。“这些照片都是企业主动发来的，他们对毕业生的表现非常满意。”埃塞鲁班工坊中方负责人江绛说，一些企业甚至主动提出把员工送到鲁班工坊学习。



自2019年非洲第一家鲁班工坊在吉布提建成并运营以来，已有10余家鲁班工坊在非洲相继落地，致力于分享中国优秀职教经验，助力当地人才建设。埃塞鲁班工坊于2021年揭牌运营。据介绍，工坊已被非盟总部确定为面向全非洲的高素质技能人才培训中心，并为世界银行的东非职教一体化项目提供培训服务，培训对象包括埃塞、肯尼亚、坦桑尼亚等国的职教人才。

