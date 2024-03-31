三国外长呼吁加沙地带立即永久停火

中评社北京3月31日电／据新华社报导，埃及、约旦和法国三国外长30日在埃及首都开罗举行会谈，讨论了加沙地带的人道主义危机，呼吁加沙地带立即永久停火。



根据埃及外交部发布的联合声明，埃及外长舒凯里、约旦外交大臣萨法迪、法国外长塞茹尔内呼吁加沙地带立即永久停火，并释放所有被扣押人员。他们警告“加沙地带的人道主义局势、饥荒和卫生系统崩溃造成的可怕后果”，反对任何强行将巴勒斯坦人驱离巴领土并导致其流离失所的企图。



声明说，三国外长要求以色列消除运送援助物资的所有障碍，允许使用并便利化所有陆路过境点，以扩大向加沙地带民众提供人道主义援助。



声明说，三国外长反对在加沙地带南部城市拉法发动任何军事袭击。拉法目前是150万流离失所的巴勒斯坦人的避难所，对拉法的任何袭击都将造成大量人员伤亡，并将加剧加沙地带人道主义局势。



声明说，三国外长要求全面执行联合国安理会要求斋月期间加沙立即停火的决议，并强调有必要实施“两国方案”，建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、享有完全主权的独立的巴勒斯坦国。



联合国安理会本月25日通过第2728号决议，要求斋月期间在加沙地带立即停火，以实现长期、可持续的停火。这是自去年10月7日巴以冲突升级以来安理会首次通过要求加沙地带立即停火的决议。



（来源：新华网）