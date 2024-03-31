以色列军方宣布打死两名哈马斯高级领导人

中评社北京3月31日电／据新华社报导，以色列军方30日宣布，以军当天在加沙地带北部加沙城希法医院的军事行动中，打死巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的两名高级领导人。



以军发言人阿维哈伊·阿德雷伊30日在社交媒体发表声明说，以军当天在希法医院打死多名巴武装人员，其中包括哈马斯负责军事情报的高级领导人法迪·杜韦克和哈马斯负责在约旦河西岸活动的领导人扎卡里亚·纳吉布。阿德雷伊还发布了相关人员照片和以军军事行动相关视频。



以色列军方30日早些时候发布战况通报说，以军方和情报部门在希法医院的军事行动还在持续。以军消灭或逮捕了“恐怖分子”，查获大量武器，包括狙击武器、步枪、手榴弹等。



巴勒斯坦加沙地带卫生部门30日发表声明说，以军在希法医院的军事行动持续两周后，医院内仍有107名患者被困，没有水、电和药品，这些患者的生命处于严重危险之中，“我们呼吁采取紧急行动挽救他们的生命”。



本月18日，以军攻入希法医院并发表声明说，有情报显示哈马斯武装人员进入希法医院并将医院用作指挥中心。以军南部军区司令芬克尔曼23日曾表示，只有希法医院所有巴勒斯坦武装人员都被抓获，以军才会结束在加沙地带这一最大医院的军事行动。以军去年11月曾对希法医院采取军事行动，并声称在医院内发现哈马斯的作战指挥中心和军事装备等。加沙地带卫生部门对此予以否认。



据加沙地带卫生部门30日公布的数据，以军过去24小时在加沙地带的军事行动造成83人死亡、98人受伤。去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过3.27万人死亡、逾7.5万人受伤。



（来源：新华网）