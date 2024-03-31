秘鲁总理：搜查总统私人住所“过分且违宪”

中评社北京3月31日电／据新华社报导，利马消息：秘鲁部长会议主席（总理）阿德里安森30日表示支持秘鲁总统博卢阿特，并认为秘鲁检察机关和警方29日深夜搜查博卢阿特私人住所的行动“过分且违宪”。



据秘鲁政府官方网站30日发表的声明，阿德里安森说，部长们支持总统博卢阿特，强烈反对破坏稳定的政治行动，并谴责通过制造政治噪音和阻碍投资影响国家发展的行为。针对总统的行动是“过分且违宪的”，“我们呼吁政治和社会力量监督宪法秩序”。



阿德里安森当天在接受秘鲁RPP电台采访时表示，他对秘鲁检察机关和警方深夜搜查博卢阿特私人住所感到“愤怒”，这是对总统及其所代表的国家尊严“不可容忍的攻击”。



阿德里安森当天在社交媒体上发文说，当前政治噪音严重，对投资和整个国家造成影响。总统和内阁决心继续为重振经济和保障安全而努力，这是优先事项。目前“没有人考虑过因为这种过分的行动而辞职”。



据当地媒体报导，秘鲁检察机关和警方代表29日深夜强行进入总统私人住所进行搜查，扣押相关物品。博卢阿特当时未在其私人住所内。在此次搜查行动结束后，一些国会议员要求总统辞职，甚至表示将对总统推动“空缺”动议。



据报导，博卢阿特日前因被曝出使用未申报资产的豪华手表遭到“非法敛财”调查。博卢阿特曾表示，她拥有的一切都来自于自身的“努力和工作”，她将前往检察机关说明真相，但尚未敲定行程。



博卢阿特于2021年7月开始担任秘鲁副总统，2022年12月7日宣誓就任总统，接替当天被国会弹劾解职的时任总统卡斯蒂略，成为秘鲁历史上首位女总统。



（来源：新华网）