【
大
中
小
】 【
打 印
】
沈晓明会见卡洛斯·古铁雷斯一行
http://www.CRNTT.com
2024-03-31 13:16:04
中评社北京3月31日电／据湖南日报报导，29日下午，省委书记沈晓明在长沙会见了博鳌亚洲论坛理事、美国前商务部长卡洛斯·古铁雷斯一行。
沈晓明代表省委、省政府对卡洛斯·古铁雷斯一行表示欢迎，希望在经贸、人文等领域深化合作，促进民间交往，为落实两国元首重要共识、推动中美关系发展贡献力量。湖南将持续优化营商环境，为美国企业在湘发展创造良好条件。
卡洛斯·古铁雷斯表示，愿意加强与湖南方面的交流合作，为促进美国与湖南的各领域交流交往发挥积极作用。
省领导张迎春、秦国文参加会见。
（来源：湖南日报）
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相关新闻：
萨默斯：美中同处动荡大海需要双桨的救生艇
(2024-03-31 00:49:30)
中美关系能够有一个更好的未来
(2024-03-30 13:54:54)
周台竹语中评：美会对赖清德打开天窗说亮话
(2024-03-29 11:38:04)
朱新民语中评：勿以为以台制中角色永远不变
(2024-03-28 00:40:53)
王辉耀对话艾利森：中美两国必须共存
(2024-03-26 00:41:08)
《跨越修昔底德陷阱》发布会 战争能否避免
(2024-03-26 00:37:06)
严震生语中评：太平岛蔡英文去否？有何难？
(2024-03-24 00:38:17)
让中美青年在希望的田野播撒友谊的种子
(2024-03-22 10:46:38)
周阳山语中评：美军事顾问驻金门真想大战？
(2024-03-21 00:35:05)
习近平在湖南考察农村基层减负情况
(2024-03-20 12:05:07)