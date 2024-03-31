沈晓明会见卡洛斯·古铁雷斯一行

中评社北京3月31日电／据湖南日报报导，29日下午，省委书记沈晓明在长沙会见了博鳌亚洲论坛理事、美国前商务部长卡洛斯·古铁雷斯一行。



沈晓明代表省委、省政府对卡洛斯·古铁雷斯一行表示欢迎，希望在经贸、人文等领域深化合作，促进民间交往，为落实两国元首重要共识、推动中美关系发展贡献力量。湖南将持续优化营商环境，为美国企业在湘发展创造良好条件。



卡洛斯·古铁雷斯表示，愿意加强与湖南方面的交流合作，为促进美国与湖南的各领域交流交往发挥积极作用。



省领导张迎春、秦国文参加会见。



（来源：湖南日报）