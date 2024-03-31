我国翻译人才规模持续增长

中评社北京3月31日电／据光明日报报导，3月30日，2024中国翻译协会年会在湖南长沙举行，会议发布了《2024中国翻译行业发展报告》《2024全球翻译行业发展报告》。报告显示，截至2023年年底，我国翻译人才总人数达642万，翻译从业人员数量相比2022年增长了6.8%，我国翻译人才规模呈现持续增长态势。



《2024中国翻译行业发展报告》显示，截至2023年12月31日，全国范围内（不含港澳台地区）经营范围包含翻译业务的企业数量为623260家，以翻译为主营业务的企业数量为11902家。国内翻译企业总产值继续保持稳步增长，相较2022年增长了5.6%。调查发现，北京是国内翻译企业数量最多的地区。信息与通信技术、教育培训、政府外事交往是翻译业务量排名前三的领域。



翻译人才方面，我国翻译人才总人数达642万，翻译从业人员数量相比2022年增长了6.8%。另外，值得注意的是，随着人工智能领域技术的发展，经营范围中含有“机器翻译与人工智能翻译”业务的企业数量持续迅速增长，由2022年底的588家增长至2023年底的839家，八成以上翻译企业积极拥抱大模型技术，七成以上相关院校开设有机器翻译相关课程。



《2024全球翻译行业发展报告》显示，互联网非英语内容的翻译市场潜力显现，人工智能技术在翻译行业的应用深刻改变了翻译的生产模式，机器翻译、语音识别和语音合成质量的进步使人工智能在翻译中获得更多应用场景。



本次年会以“推动文明交流互鉴：译界的责任”为主题，年会期间将举办多场论坛及翻译行业优秀成果推介会，旨在更好发挥翻译行业融通中外的使命担当，展望我国翻译行业未来，加强国家翻译能力建设。



（来源：光明日报）