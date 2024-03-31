西藏落实百余个重点文物保护项目

中评社北京3月31日电／据新华社报导，记者从30日举行的西藏自治区文物局长会议上获悉，2023年西藏持续推进重点文物保护建设项目，强化项目跟踪问效和督查督办，推进完成百余个国家和自治区文物保护专项补助资金项目，全区文物保护利用水平持续高质量提升。



西藏自治区文化和旅游厅党组成员、区文物局党组书记赵兴邦说，2023年西藏推进完成125个国家和自治区文物保护专项补助资金项目，申报落实2024年国家和自治区文物保护专项资金2.7亿元，开展了尼阿底旧石器、杰顿珠宗等遗址文物安全保护管理体系建设等53个项目。布达拉宫贝叶经等古籍文献保护利用项目一、二期项目结项并完成验收，三期项目正有序推进。



此外，2023年西藏积极申请国家和自治区专项资金1亿多元，实施14个文物安全防护项目。



为更好地为全区文保事业高质量发展保驾护航，2023年西藏还公布了布达拉宫、罗布林卡、大昭寺、扎什伦布寺等5个全国重点文物保护单位保护规划和79处自治区级文物保护单位两线划定。同时，完成了全区575处寺庙寺藏可移动文物登记建档和59处名碑名刻文物遴选推荐和资源摸底调研，其中15通碑刻石刻入选国家文物局公布的《第一批古代名碑名刻文物名录》。



（来源：新华网）