中评社北京3月31日电／据新华社报导，中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长赵乐际29日至30日在海南调研。他强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，贯彻落实十四届全国人大二次会议精神，把党中央确定的战略部署和任务举措一项一项落到实处，稳中求进推动人大工作高质量发展。



赵乐际先后在定安、海口等地调研。在定安县黄竹镇白塘村，察看莲雾果园种植情况，走进人大代表“问政于民、问需于民、问计于民”工作室，到农户家中走访，与基层代表和群众深入交流。他强调，要扎实发展全过程人民民主，乡村治理的事情，让群众一起参与、一起商量、共同落实，调动各方面积极性主动性创造性。基层人大代表要密切联系群众，认真参加会议和活动，积极提出意见建议，立足职责推动解决实际问题。要结合实际探索如何更好发挥代表作用，认真办理代表议案和建议，建好用好代表之家、代表联络站等平台，注重发挥代表的专业特长，支持和保障代表依法履职。



赵乐际主持召开座谈会，到省人大常委会机关调研预算联网监督、法规数据库建设、备案审查等工作并看望人大干部；在海口东寨港自然保护区、有关企业和产业基地，瞭解生态环保立法和自贸港法律政策实施情况。他指出，海南地方立法的独特优势是同时拥有一般地方性法规、经济特区法规、自由贸易港法规的制定权，要用好这些法定立法权，对标国际标准、体现中国特色、立足海南实际，继续加强贸易投资、产业发展、营商环境、民生保障、生态文明等重点领域的立法供给，及时出台自贸港建设急需的配套法规，更好发挥立法对改革发展的引领、推动、规范、保障作用。深入推进科学立法、民主立法、依法立法，发挥人大在立法工作中的主导作用，进一步提高立法质量。要落实正确监督、有效监督、依法监督的要求，坚持党的领导，聚焦地方党委贯彻落实党中央大政方针的决策部署、人民群众和社会各方面的关心关切、法律法规实施和相关工作中的堵点难点，综合运用法定监督形式，完善监督机制和方式方法，增强监督工作的针对性和实效性。要按照“四个机关”的定位和要求，全面加强人大自身建设，不断提高依法履职能力和水平。



赵乐际强调，今年是全国人民代表大会成立70周年。站在新的历史起点上，人大要牢记初心使命，坚定制度自信，增强历史主动，把人民代表大会制度坚持好、完善好、运行好，推动国家根本政治制度优势更好转化为治理效能。



（来源：人民日报）