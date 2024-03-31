“小水滴灌”让企业“解渴”

中评社北京3月31日电／据光明日报报导，“成本竟然节约了19.2万元！”在上海外高桥港区海关大厅，上海都可电子有限公司负责人陆女士顺利完成一批韩国进口垫片的申报，还收获了一个不小的惊喜——凭一张证书，一票货物减税近20万元。



“别小看这张A4纸大小的证书，它可被称作国际贸易的‘纸黄金’呢。”上海海关关税处原产地管理科科长张正说。



张正口中的“纸黄金”，说的是《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）原产地证书。正是因为它，陆女士的这票垫片享惠后的关税税率由原来的6%直接降为零。



2022年1月1日，RCEP正式生效。如何让企业用足用好税收优惠政策、帮助企业增强国际竞争力？



上海海关工作人员一直在努力。“一开始，我们联合商务委等其他部门，在线上线下组织企业培训，还设立专门的服务窗口和专员，又在公众号上发布企业操作指引，就是为了让大家尽快瞭解政策。”张正说，“随着RCEP被更多企业熟知并应用，我们的工作重点也慢慢从‘大水漫灌’式宣传转向了更精准的‘查漏补缺’。”



原来，工作人员在走访调研中发现，一些企业，尤其是小微企业，往往需要海关对接瞭解后才能确定未享惠的原因。为此，上海海关专门研发了RCEP未享惠数据查询模块，可一键查询未享惠数据——哪些企业或商品还没有享受到优惠，就一目了然了！



实践中，这种“小水滴灌”式的定制服务，让企业十分“解渴”。“在我们面向的企业中，小微企业占绝大多数。有些企业对政策的敏感性不足，正需要我们向前一步去拉一把！”上海海关RCEP专员童晓颖说。



一系列数据，见证了精准帮扶的成效：2023年，上海实现RCEP项下享惠进出口总值达657.8亿元，同比增长34.3%，规模居全国首位。RCEP生效实施两年来，上海实现享惠进出口总值累计破千亿元，达到1147.7亿元。



（来源：光明日报）