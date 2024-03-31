中国散裂中子源二期工程启动建设

中评社北京3月31日电／据光明日报报导，中国散裂中子源二期工程启动会30日在广东东莞举行。中国科学院高能物理研究所副所长、中国散裂中子源二期工程总指挥王生表示，二期工程建成后，装置研究能力、实验精度、实验效率将得到大幅提升，能够为探索科学前沿，解决国家重大需求和产业发展中的关键科学问题提供科技利器。



中国散裂中子源被誉为探索物质材料微观结构的“超级显微镜”，自2018年完成国家验收、投入运行以来，注册用户已超过6000人，用户实验课题已完成1500余项（含港澳台地区及国外100余项），涵盖能源、物理、材料、工程等多个前沿交叉和高科技研发领域，在航空航天关键部件应力检测、锂离子电池、太阳能电池结构、稀土磁性、新型高温超导、功能薄膜、高强合金、芯片单粒子效应等重点领域取得了一批科技创新成果。



据介绍，中国散裂中子源二期工程主要建设11台中子谱仪和实验终端，建成后中子谱仪数量将增加到20台，并新增国内首台缪子实验终端和高能质子实验终端；同时，加速器打靶束流功率将从一期的100千瓦设计指标提高到500千瓦。二期工程建设周期预计5年9个月。建成后，装置在同等时间内能产生更多中子，不仅能有效缩短实验时间，还能满足科学研究对更高实验分辨率、更小样品、更快动态过程的需求。



“中国散裂中子源每年供束时间最长超过5200个小时，装置运行效率最高超过97%，均达到世界同类装置最好水平，提供了强有力的研究平台。”王生说，二期工程已在关键技术预研方面取得重要进展，国内首台高功率高梯度磁合金加载腔已正式投入运行，P波段大功率速调管顺利通过验收；中子探测器、中子导管、中子极化器的研制也取得突破，为中国散裂中子源二期工程的成功建设奠定了技术基础。



作为粤港澳大湾区首个国家重大科技基础设施，中国散裂中子源对粤港澳大湾区建设综合性国家科学中心、打造国际科技创新中心提供重要科技支撑。二期工程建成后，将推动粤港澳大湾区原始创新能力，并与其他大科学装置形成集群优势，为粤港澳大湾区科技发展和产业升级作出贡献。



（来源：光明日报）