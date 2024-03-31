2024RCEP区域海洋经济青年对话召开

中评社北京3月31日电／据人民网报导，2024年3月30日，由中国（海南）改革发展研究院、中国海洋发展基金会、中国日报社、印尼战略与国际问题研究中心、马来西亚亚太“一带一路”共策会主办，海南自由贸易港研究院承办的“共筑蓝色经济伙伴关系——2024RCEP区域海洋经济青年对话”在海口举行。来自新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国、越南、菲律宾、柬埔寨、日本、澳大利亚、巴基斯坦等14个国家的智库和专家代表，国内相关部委、高校和科研机构嘉宾约200余人参加本次对话。



海南省人民政府党组成员、副省长陈怀宇对本次活动的召开表示祝贺。他指出，要实现再造一个“海上海南”的目标，需要多措并举，多策共施，多方发力，用好RCEP规则，用好青年力量，加快蓝色经济发展。第一，海南将用好海南自由贸易港的政策，加快海洋渔业等传统产业与新兴产业发展。第二，海南将推动自由贸易港政策与RCEP政策叠加，形成海南—东盟蓝色经济合作的重要动力。第三，海南将加快对标国际高标准经贸标准，不断优化蓝色经济发展的制度环境。



中国海洋发展基金会理事长吕滨认为，RCEP正式生效与全面实施，不仅成为推动区域乃至全球经济增长的重要动力，也为推进中国—东盟蓝色经济伙伴关系带来重要机遇，越来越多的协定伙伴关系国所属企业分享到区域超大规模市场的红利，产业链供应链更加紧密。中国和东盟在共建“一带一路”不断推进的大背景下，海洋合作呈现出多领域、全方位、深层次的特点，蓝色经济合作延伸正当时。



马来西亚亚太“一带一路”共策会主席翁诗杰认为，蓝色经济是一个新兴的多部门经济领域，需要多边合作来更好地管理海洋的可持续性发展。中国—东盟蓝色经济伙伴关系是“中国—东盟战略伙伴关系2030年愿景”的重要目标之一，有利于增强可持续发展的活力和韧性，推动疫情后经济复苏和民生改善。蓝色资源的巨大经济潜力，有利于增强包容性和可持续地加强区域经济一体化。为此，需要深化合作，共同应对蓝色经济发展在能力建设和技能提升、基础设施投资、实现海洋可持续发展等方面的挑战。



印尼战略与国际问题研究中心执行主任约瑟·达瑞姆指出，东盟需要和包括中国在内的伙伴一道合作，特别是用好RCEP促进蓝色经济发展。他建议，在RTA中制定促进蓝色经济发展的条款；放开市场准入，实现服务共享和设备共享；加强监管合作，规范海洋活动；强化经济和技术合作以及能力建设。

