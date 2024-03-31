医学专硕生规培“待遇双标”待弥合

中评社北京3月31日电／据新华每日电讯报导，一个月不到，一女一男两名医学生先后在住院医师规范化培训（简称“规培”）结业前夕，以刎颈自戕的方式离开人世。十多年寒窗苦读，教材摞起来接近一人高，付出如此之多的心血，距离成为真正的白衣天使只有几个月，结局令人扼腕叹息。



“上班给人看病，下班给自己看病”“轮转如陀螺”……这些网络流行语，也是部分规培生自感付出多、获得少、沉没成本高、退路选择窄的写照。



新华每日电讯记者调查发现，规培生当中的专硕生群体，在待遇上面临“双标”境况，其消极情绪的“堰塞湖”亟待关注化解。多位三甲医院和高校医学院人士呼吁，适当改善规培生待遇，合理分配专硕生的规培负担，构建正向包容的规培环境。



结业前夕自杀令人惋惜



“从大年初六到现在，就没有好好休息过。”“我以为规培的主要目的是学习，是把知识和临床结合，原来是给科室当免费的牛马。”“怪我自己是不合格的牛马，熬不下去了。”今年2月底，湖南一女生在该省某医院刎颈身亡，距离规培结业仅余数月，疑似遗书被传上网后，多处细节令不少网民扼腕悯惜，也在医学类自媒体引发共情式传播。3月，广西南宁又有一名27岁男规培生在医院以类似方式离世，据报导该生已落实就业去向。短时间连续发生的两起悲剧，将“规培”一词带入大众视野。



与大众熟知的毕业前实习不同，规培是一种毕业后教育形式，是成为一名合格医生的必经之路。



中国医师协会2023年数据显示，自2014年规培制度全面实施以来，全国1100多个国家级培训基地和11000多个专业培训基地，已累计培养110万名规培生，年均招生10万人，2023年更是达到12万人，创历年新高。

