50.8%！3月中国制造业PMI重回扩张

中评社北京3月31日电／据央视新闻报导，采购经理指数是国际上通行的宏观经济先行监测和预警指标，通常以50%作为经济强弱的临界值，高于50%，反映经济扩张，低于50%，反映经济收缩。



中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心今天（31日）公布3月份中国采购经理指数。其中，制造业采购经理指数重回扩张区间，经济回升向好势头进一步增强。



3月份中国制造业采购经理指数为50.8%，较上月上升1.7个百分点，连续5个月运行在50%以下后，重回扩张区间。在调查的21个行业中，有15个位于扩张区间，较上月增加10个，制造业景气面明显扩大。



3月份，各地企业、工地全面复工开工，带动相关装备供需增长，大规模设备更新政策对相关行业需求预期有所拉动，制造业新动能呈现较快增长势头。3月份，高技术制造业、装备制造业采购经理指数分别为53.9%、51.6%，较上月分别上升3.1和 2.1个百分点，其中高技术制造业采购经理指数为2022年1月以来新高。



另外，消费品制造业采购经理指数为51.8%，较上月上升1.8个百分点。基础原材料行业采购经理指数为 49.1%，较上月上升1.2个百分点，景气水平继续改善。



（来源：央视新闻客户端）