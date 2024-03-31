2023年公募整体亏损4348亿元

中评社北京3月31日电／据上海证券报报导，2023年跌宕起伏的A股市场，在公募基金年报中留下了不可磨灭的“印记”。



截至2024年3月30日，公募基金2023年年报披露完毕。天相投顾统计数据显示，2023年公募基金整体亏损4347.74亿元。如果加上2022年整年亏损的1.45万亿元，两年的合计亏损近1.9万亿元。



整体而言，权益类产品占比较高的头部基金公司表现不佳，银行系基金公司继续在台前成为公募的“盈利担当”。天弘余额宝则带领着一批规模较大的货币基金，在利润榜单中位居前列，贡献稳健回报。



天相投顾统计数据显示，2023年股票型和混合型基金合计亏损达8900亿元，其中混合型基金亏损5725亿元，与2022年亏损超过1.1万亿元相比大幅改善。其中，股票型基金亏损3245亿元，QDII和FOF类产品分别亏损33亿元和81亿元。



固收类产品表现稳中有升。货币基金2023年盈利2281亿元，相比2022年同期有所上升；债券基金盈利2381亿元，相比2022年的838.74亿元大幅上升。商品基金盈利61.19亿元，其他类别基金盈利12.33亿元，相比上年同期均有大幅改善。



从基金公司的角度来看，权益和固收表现分化的现象更为明显。



天相投顾统计数据显示，154家基金公司中有67家利润为正，占比为44%左右。固收类产品占比较高的银行系基金公司依然在台前成为2023年度的“盈利担当”。其中，博时基金、建信基金、兴业基金和中银基金排名居前，盈利分别为88.18亿元、83.3亿元、69.56亿元和69.25亿元。排名其后的永赢基金、浦银安盛基金、平安基金盈利均在50亿元以上。



基金产品方面，货币基金高居榜单前列。天弘余额宝排名榜首，盈利122.65亿元，是唯一一只盈利在百亿元以上的产品，排名其后的是广发纳指100ETF（QDII），盈利达62.99亿元。紧接其后的还有13只产品盈利超过30亿元，其中绝大多数为货币基金，只有一只国泰纳斯达克100ETF（QDII）。



榜单的另一头，有两只规模较大的权益类基金亏损超过100亿元，均是规模较大的知名权益单品。



（来源：上海证券报）