多地以壮大茶产业带动文旅融合

中评社北京3月31日电／据经济日报报导，随着气温回暖，全国各地茶园绿意盎然。茶农们“抢鲜”采摘、炒制春茶、供应市场，多地围绕茶产业做好农民增收、乡村振兴大文章。



产业点绿成金



阳春三月，江西省宜春市靖安县高湖镇棠棣村乐丰茶园，迎来“明前茶”的最佳采摘期。



靖安县全县茶叶种植面积6.083万亩，年产量416吨，可带动农户就业2万余人，实现人均年增收2000余元。



“春茶很娇贵，要一芽一叶地采，我和老伴一天能采12斤，大概能挣360元！”茶农吴祥清乐呵呵地说，今年春茶的价格比去年高出不少，采茶收入也水涨船高。



像吴祥清一样，棠棣村的许多村民靠着茶园有了稳定收入。棠棣村党支部书记范仁平介绍，该村茶园今年预计采茶青15000公斤，产值约200万元，可带动村民就地务工300余人次，人均增收3000元以上。



贵州是产茶大省，茶园面积常年稳定在700万亩以上，这里海拔高、纬度低，多云雾、寡日照的生态环境培育出了“都匀毛尖”“湄潭翠芽”“普安红”等一批有知名度的茶区域公用品牌。



在黔南布依族苗族自治州都匀市平浪镇新龙村茶园里，茶农们正在采摘芽茶。“这段时间采摘的全是独芽，每斤茶青能卖120元。”新龙村村民韦贵云说。



新龙村党支部书记冷继添告诉记者，该村目前可采茶园约220亩，随着种植管护技术的改善，茶叶长势越来越好，茶农管护采收的积极性也越来越高。“村里目前已经接到不少订单，预计今年每亩茶园能为茶农增收3000元左右。”

