澳洲红酒的启示与中澳关系的沉浮

中评社北京3月31日电／据大公报报导，中国中止对澳洲葡萄酒征收反倾销税和反补贴税，意味着中澳关系继续好转。



3月28日，商务部发布公告：“鉴于中国相关葡萄酒市场情况发生变化，对原产于澳洲的进口相关葡萄酒征收反倾销税和反补贴税已无必要。自2024年3月29日起，终止对原产于澳洲的进口相关葡萄酒征收反倾销税。”



分析家们注意到，满脸笑容的澳洲总理阿尔巴尼斯表示“欢迎”，强调“符合中澳共同利益”。在此之前，澳洲已平静接受了世贸组织做出的一份关键裁决，指出澳洲对中国风塔、铁道轮毂和不锈钢水槽产品的反倾销措施，违反了贸易规定，建议澳洲撤销或修改这一措施。



充当反华急先锋自招损失



中澳贸易关系中的两个“小过节”圆满解决，意味着中澳关系走出了“政冷经不热”的尴尬。中澳关系变冷始于特恩布尔时期，在莫里森时期走向冰点。关键原因在于，澳洲配合美国的反华战略，在亚太区域充当美国反华“出头鸟”，不仅积极响应美国号召取消华为在澳5G建设，而且赞成新冠疫情源头调查，矛头直指中国。此外，澳洲还和美英两国建立所谓三边安全伙伴关系（AUKUS），在亚太区域形成对中国的地缘政治威胁。疫情期间，澳洲政府上蹿下跳，配合美国充当反华急先锋，时任总理莫里森更是出尽了反华风头。



在此情势下，中国对澳洲葡萄酒、大麦和牛肉等主要出口产品加征关税，澳洲一边配合美国在国际社会贩卖中国经贸胁迫，另一方面也对中国实施贸易报复。中澳关系恶化，政治遇冷必然带来经贸受阻。但从中澳交恶的过程看，澳洲政府难辞其咎。



一方面，责在澳洲政府。自由党的特恩布尔政府在对华关系上立场摇摆，甚至说出“澳洲人民站起来了”的非理智言论，2019年接替特恩布尔的莫里森政府则将中澳关系推向恶化的方向。中澳政治遇冷引发的经贸关系恶化也拜鲁莽偏激的莫里森政府所赐。

