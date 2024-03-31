“工业医生”手到病除

中评社北京3月31日电／据经济日报报导，“工件接口内部情况复杂，缺陷往往只有几毫米甚至零点几毫米，检测过程一定要细致……”海洋石油工程股份有限公司无损检测工程师刘凯俯下身子，一边仔细观察管线焊缝情况，一边叮嘱身边的同事。



无损检测是保障海洋工程产品质量安全的关键技术之一，利用超声波、射线、渗透等方法，探测出产品表面及内部缺陷。因此，无损检测技术人员又被称为“工业医生”。刘凯从事无损检测工作13年来，经他之手检测过的产品未出现过错探、漏探。



2007年，刚刚加入海洋石油工程公司的刘凯，主要负责组块工艺管线的外观检测。为了继续提升业务能力，2010年，刘凯跟着师傅邢树宏开始涉足无损检测领域。



无损检测是一项十分需要耐心和专注的工作，对精细度要求极高。为练好技能，刘凯利用业余时间埋头于工作台前，重复移动着检测探头，观察仪器波形变化，潜心钻研毫厘之间的学问。他知道，想要成为技术能手，不能急于求成，稳扎稳打是必由之路。



“在日常的工作中，只要遇到无损检测工作，他就会跟在我身边，一边打下手，一边观察学习。工作之余，他还会多次反复模拟练习每一项看似简单的技巧。正是因为这份执着，他在无损检测专业技能上进步很快。”邢树宏说。



“刘凯非常努力，也很谦逊，遇到不懂的难题经常向大家请教。”同事常英魁对这位爱问“为什么”的刘凯印象深刻。



每当夜幕降临，忙碌了一天的工作人员陆陆续续走出工作间，临港场地渐渐安静下来。但透过设备间的玻璃窗，依然能看到刘凯认真检测的身影。



刘凯在反复淬炼中成长，逐渐成为行家里手，多次获评公司“优秀检验员”称号，而走上更大的竞技舞台则成为他的梦想。

