着力培育和释放健康消费潜力

中评社北京3月31日电／据经济日报报导，当前，我国人民群众健康理念和健康消费能力不断增强，健康消费呈现从“治已病”到“治未病”、从“单品类”到“融合化”的新趋势新特征。健康消费的产品形态正在不断拓宽、服务范围不断扩大，带动市场容量持续拓展。特别是关口前移的健康食品、休闲健身、康养旅游等非医疗健康消费，能够通过消费习惯的养成实现高频次、重复性消费，蕴藏巨大的消费增量。



培育扩大健康消费，本质上是要在推进健康中国建设进程中，更好满足人民群众多样化多层次健康需求，增进人民健康福祉。要坚持供给和需求双向发力，以优质供给有效满足居民需求，让人民群众“有得买、买得值、主动买、放心买”。



围绕“有得买”，以优质化供给满足多元化需求。进一步增强供给对需求变化的适应性，要加大临床急需新药、罕见病、儿童用药等药物和医疗器械研发力度，创新支持保健食品、医疗美容、健康管理等非医疗健康产品和服务供给，提供专业化、个性化、高端化的健康消费选择。支持医药、康养、文旅、数字等业态融合发展，推进建设一批智慧康养区、数字体育公园、医美文旅一条街等，打造具有国际竞争力的健康消费集聚高地。结合社区居民年龄、性别、职业等人群画像，精准匹配健康养老、体育健身、健康管理、心理咨询等多元业态，打造一站化的社区嵌入式健康服务。



围绕“买得值”，迭代创新健康消费新业态新模式。5G、云计算、AI、物联网等数智技术正在不断拓展健康消费的边界，并推动健康服务不断向预防前移、向基层下移，健康方案设计、疾病早筛等个性化健康服务产品不断涌现，互联网医疗、医药新零售等不断拓宽健康服务触达消费者的渠道。要推动数字化、智能化技术深度链接健康服务各环节、各终端、各场景，支持研发一批穿戴式、便携式、非接触式采集健康信息的智能化健康管理、运动健身等电子产品，拓展远程健康管理、远程门诊、移动医疗等服务业态。支持医药电商平台与大型医药物流企业、连锁药店等深化战略合作，探索“互联网＋医药流通”新模式。



围绕“主动买”，强化健康理念普及宣传。《“健康中国2030”规划纲要》提出，到2030年，全国居民健康素养水平不低于30%。要强化全周期、全过程、全方位的健康教育引导，积极倡导以健康为中心的理念和生活方式，引导高质量健康需求，培育文明健康可持续的消费习惯。用好“全民健身日”等重要节点，发挥社区、街道、基层医疗卫生机构等力量，在健身驿站、运动健康之家等场地常态化组织知识讲座、义诊、基础体检、健身指导等活动，推动健康宣传走进千家万户。

