创作者解读正能量传播的流量密码

中评社北京3月31日电／据新华社报导，正能量如何转变成大流量？在3月30日于云南昆明举行的2024中国网络媒体论坛上，一些正能量创作者和相关人士结合自身的探索和案例分析，为大家解读背后的流量密码。



一年一度的泼水节将近，云南省临沧市耿马县歌舞团即将推出第五部“泼水神曲”。这几天陆续发布的一些拍摄花絮，吊足了观众胃口。在此之前，他们连着创作了四部，深受网友喜爱。耿马县委宣传部舆情信息管理中心负责人李吉英介绍，流量密码源自两点，一是对传统文化的持续深耕，二是与时俱进，运用新媒体手段包装、策划，打造留得住的时代精品。



“我们就是画着漫画，给大家普及知识。”“混知漫画”团队创始人陈磊说，2013年以来，正是基于这样的初衷，团队成功地将历史、科学等领域晦涩难懂的知识通过更轻松的方式传达给广大受众，有些还成为被多个平台转发推送的爆款。“只有注重用户体验，才能诞生好的产品。”



刘影是中国铁路沈阳局集团有限公司长春客运段的一名列车长，也是一个有着众多粉丝的铁路“网红”，被网友称为“影老板”。5年多时间里，为方便广大旅客，她在工作之余，创作了200多部铁路科普相关的视频。仅一个讲解中转换乘的科普短视频，就收获网友万千点赞。



“换位思考，沉浸代入。”刘影用8个字总结自己成为“网红”的秘诀。她说，首先得把自己设定为旅客，然后通过第一视角把要讲清楚的东西简单呈现出来。



2023年，一项起源于贵州省榕江县的乡村足球赛事，在盛夏火遍全网、火出国门，也让榕江“村超”这张名片深入人心，成功打造成最具特色的县域文化IP。



“我们主打的是一种快乐文化，之所以能实现正能量传播，核心在于一个‘真’字。”榕江县委副书记、县长徐勃这样解码“村超”。在总结去年成功经验的基础上，今年的“村超”进行了全面升级和改造，但他认为，玩法再多，“村超”还得通过更多实打实的真诚服务打动游客和球迷。



（来源：新华社）