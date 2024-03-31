在宁波舟山港感受经济脉动

中评社北京3月31日电／据人民日报报导，东海之滨，码头岸线上，万吨巨轮一字排开，数十个大型集装箱深水泊位几乎全部靠满，一派繁忙景象。



这里是货物吞吐量连续15年领跑世界的宁波舟山港。开年以来，20个港区马力全开，220公里的绵长海岸线上，船笛绕港、不绝于耳。今年前两月，宁波舟山港完成货物吞吐量2.27亿吨，同比增长4.9%，完成集装箱吞吐量612万标准箱，同比增长15.3%。



港口运行是观察中国经济的重要窗口。在宁波舟山港，能够感受到经济脉动。



3月23日凌晨，宁波舟山港梅山港区，一艘满载箱量超过2.1万标准箱的“中远海运星云”轮，缓缓靠港，一场智能化操演随即开始。



8台桥吊从数十米的高空落下“抓手”，精准抓起一个个巨大的集装箱，将其稳稳放在无人驾驶集装箱卡车上。不远处，穿行于堆场内的自动化龙门吊早已就位，将运抵的集装箱如堆积木般有序摆放。



流畅的装卸作业背后，是智慧大脑的“驱动”。泊位3公里外，宁波梅东集装箱码头有限公司总部大楼的大屏上，一座数字化港口跃然眼前——



实时画面里，桥吊驾驶室内空无一人，操作员只需坐在操控中心，远程抓放箱体。大屏上的黄色图标，是一辆辆集卡，通过覆盖港口的5G网络和北斗导航系统，实现了自动驾驶、精准停靠。



“梅山港区集装箱码头拥有62台无人集卡、36台远控桥吊和110台远控自动化轮胎式龙门吊。”宁波舟山港梅东公司副总经理彭捷说，这些全球先进的智能化设备，共同支撑起“千万箱级”码头作业能力。



效率是港口的生命。近年来，凭借更高的作业能效，宁波舟山港实现年集装箱吞吐量3000万标准箱的用时越来越短——2021年在12月实现，2022年花了11个月，2023年仅用10个月。

