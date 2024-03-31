扩大免签欧洲国家范围彰显中国开放决心

中评社北京3月31日电／据新华社报导，中国从3月14日起对瑞士、爱尔兰、匈牙利、奥地利、比利时、卢森堡6个国家持普通护照人员试行免签政策，扩大了免签欧洲国家范围。欧洲多国人士认为，这彰显中国开放的决心和姿态，将促进双方人文交流与经贸合作。



比利时比中经贸委员会主席德威特表示，在当前复杂的地缘政治气候下，中国免签政策的出台十分重要，凸显进一步开放的信心和意愿。他认为，免签政策是比中关系积极发展的重要标志，有助于双方开展更密切的合作。



旅游业是中国和匈牙利合作最成功的领域之一，新冠疫情前一年前往匈牙利的中国游客数量达到27.7万人次，去年恢复到接近10万人次。在中国公布对匈牙利实行免签政策后，匈牙利外交部迅速回应，对中国有关商务人士实施颁发5年多次签证的便利化安排。另外，从4月起，匈牙利首都布达佩斯与北京、上海、重庆和宁波等4个中国城市之间的直飞航班将增加到每周13班，恢复至疫情前水平。



匈牙利外长西雅尔多对此表示，中国的免签政策对匈牙利游客和商人来说是个好消息，匈中恢复直飞航班数量等安排将进一步加强两国及其公民间的经济和旅游合作。



同样，奥地利也感受到来自中国的“魅力攻势”。本月中旬，2024年维也纳国际旅游展举行，中国展台引发观展民众广泛兴趣。记者在展会现场看到，到中国展台咨询和洽谈的人络绎不绝，其中既有普通民众，也有旅游界人士。他们对中国向奥地利公民试行免签政策表示欢迎，并对到中国旅游或推出面向中国游客的旅游产品表现出浓厚兴趣。



奥地利KUONI旅行社高级顾问贡特尔·格鲁贝尔告诉记者，很高兴中国对奥地利民众出台15天的免签政策，中国一直是奥地利游客咨询最多的旅游目的地之一。“我们正积极筹划2025年春夏的旅行方案，将推出更多到中国的旅游产品。”



奥地利维也纳州议会议长恩斯特·沃勒尔表示，中国对奥实施免签的好消息振奋人心，这一举措将大大便利奥地利民众前往中国，加强两国人员往来并进一步推动奥中交流。

