陆军某基地组织一线技术骨干集训

中评社北京3月31日电／据解放军报报导，“集训课程紧贴试验鉴定需求，不仅结合具体任务组织实操，还在思路上授人以渔……”前不久，陆军某基地组织试验主持人集训，50余名一线技术骨干齐聚一堂加钢淬火。丰富的学习内容、灵活的授课形式，让大家收获颇丰。



“训强试验鉴定‘领头雁’，打造一支会试验、能指挥、懂作战、熟装备的试验主持人队伍，是提升武器装备试验鉴定质效、有效履行职能使命的关键。”该基地领导介绍，随着部队职能使命不断拓展，部分试验主持人在试验课目设计、试验组织指挥等方面暴露出短板弱项。为此，他们组织开展这次集训，聚力学习试验鉴定领域新的法规要求、总结推广管用的经验做法、集智攻关制约战斗力生成的矛盾问题，从源头提升试验鉴定质效。



“‘领头雁’能力弱在哪，集训的点就打在哪；备战打仗缺什么，就重点训什么。”该基地机关结合前期调研成果，聚焦破解边界性能验证、体系训练设计评估等重难点问题，科学设置性能试验、作战试验等多个模块20余门课程，采取授课辅导、交流研讨、考核评价等方式组织实施，助力“领头雁”开眼界、练技能、长本领。



来自试验鉴定一线的专家组成的教练员队伍，结合典型装备试训实例，逐项剖析讲解，手把手教学示范、面对面答疑解惑，让学员一听就懂、一教就会。研讨环节，学员重点围绕实战化考核、新型试验设计等专题，群策群力、集智创新，一个个制约试验鉴定质效提升的卡点、堵点被疏通。



“疑难杂症找到了破解的好方法，工作中的难点、痛点问题也迎刃而解，为后续完成试验鉴定任务奠定了坚实基础。”学员们纷纷表示，要把集训成果带回单位、用到岗位、建功战位，辐射带动部队整体能力跃升，更好履行为战砺剑职能使命。



（来源：解放军报）