不是粿条？桃园名医副市长：患者称酱料非常苦

中评社台北3月31日电／宝林食物中毒案狂烧，但店内粿条、香兰叶和在来米粉3样主要食材检测米酵菌酸全阴性，曾任台大名医的桃园市副市长王明巨透露，第一时间查询医学文献就怀疑应是宝林“独家配方”出包，加上中毒桃园市民描述“酱料很苦”，让他对酱料高度怀疑，直言去年桃园法国面包中毒事件也是蛋黄酱惹祸，除建议“中央”彻查酱料，桃园未来稽查也会加强检视酱料制程。



根据《中时新闻网》报导，曾任台大医院副院长的王明巨说，27日查询2017年医学文献，发现米酵菌酸（Bongkrekic acid）要在富含20%以上脂肪的环境下会迅速增长，该词源自印尼食物“Tempeh Bongkrek”，由椰渣发酵制成的蛋糕饼，因椰渣含大量脂肪，非常容易让米酵菌酸细菌生长。



王明巨说，粿仔条本身油脂没那么多，台湾满地都在吃，且并非宝林自己生产制造，若真是粿仔条出问题，供应链上应该很多家都中镖，他第一时间就怀疑是该店“独家酱料”惹祸，加上他探视中毒桃园市民时，该男子生动描述上桌的粿仔条气味很重、颜色很黑，第一口吃下去就觉得酱料非常苦，但因为很贵还是只能吃完，之后就出现恶心呕吐症状。



王明巨说，桃园中毒男子堪称鬼门关前走一遭，一度肝功能失常住进加护病房，所幸身体本质不错，已恢复到一般病房，他是目前曾病重还能清楚交代中毒过程的一例，且还有“视吃”习惯，能出示害他中毒的粿仔条料理照片佐证。



王明巨说，从医学文献、中毒男子口述，加上3样主要食材已全数采阴、未检出米酵菌酸，加深他认为是酱料出包，应该彻查厘清宝林酱料的成分、来源、储放方式和厨师调制过程等，尤其有无使用椰子或玉米成分的原料，他直指，像是去年中坜爆发的法国面包中毒事件，也是蛋黄酱祸，就是一例。

