王鸿薇：绿没放弃推派民主基金会执行长

中评社台北3月31日电／台湾民主基金会确定将于4月10日改选，推举国民党“立法院长”韩国瑜任董事长，不过执行长人选，是否依惯例，蓝绿仍在折冲。国民党“立委”王鸿薇认为，目前民进党仍坚持，执行长必须要由“总统府”来指派，现在民进党有过半数的优势，执行长是不是能够顺利产生，还是难产，值得观察。



据《中时新闻网》报导，王鸿薇表示，千呼万唤 始出来的台湾民主基金会董事会终于要在4月10日召开，但是这个时间，事实上并没有跟韩国瑜办公室商量，而是用突袭式的方式决定，对于未来的董事长，或未来的董事实在是非常不礼貌不尊重。



王鸿薇指出，民进党政府对于韩国瑜未来董事长的不尊重跟突袭，还不只于开会的时间，到目前为止民进党仍然坚持，未来的台湾民主基金会的执行长必须要由“总统府”来指派，而这完全是不符合民主基金会的章程，所以4月10日执行长是不是能够顺利产生，还是难产，这个是值得观察的。



王鸿薇认为，对民进党来说，以现在的董事席次民进党是有过半数优势，但是在章程里面非常明确地写出，执行长是由“董事长”来提名，所以双方各拿尚方宝剑，也就是执行长的产生必须由董事长来提名，而由董事会来通过，韩国瑜握有提名，但是在董事会的席次上，现在民进党有过半数的优势。



王鸿薇强调，对国民党来讲，第一个韩国瑜可能必须要坚守提名权，而其他的董事必须力战群雄，保护韩国瑜未来提名的执行长，否则如果让民进党硬拗得逞的话，事实上是完全破坏民主基金会的规矩，更是破坏白纸黑字的章程。