三大指数同步回升折射中国经济复苏暖意

中评社香港3月31日电／国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会3月31日发布数据，3月份，中国制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.8%、53.0%和52.7%，比上月上升1.7、1.6和1.8个百分点，三大指数均位于扩张区间，企业生产经营活动加快，中国经济景气水平回升。



业内人士分析指出，作为经济运行先行指标，3月份三大指数同步回升，显示中国经济运行延续回升向好态势，内生动力持续增强，社会预期不断改善，高质量发展扎实推进。



新华社报导，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，3月份，随着企业在春节过后加快复工复产，市场活跃度提升，制造业PMI重返扩张区间。在调查的21个行业中有15个位于扩张区间，比上月增加10个，制造业景气面明显扩大。



——产需指数双双回升，进出口指数重返扩张区间。



“3月份，随着稳经济扩内需稳外贸政策持续发力，经济内生动力不断释放，同时外部需求也有所改善，市场需求增长较好。”中国物流信息中心专家文韬说。



统计数据显示，3月份，新订单指数为53.0%，较上月上升4.0个百分点；新出口订单指数为51.3%，较上月上升5.0个百分点，在连续11个月运行在50%以下后重返扩张区间。



文韬表示，3月份，春节假期影响消退，天气逐步回暖，企业和工地全面开工复工，需求增长带动企业生产意愿上升。生产指数为52.2%，较上月上升2.4个百分点。



——三大重点行业同步扩张，小型企业PMI升至扩张区间。



3月份，高技术制造业、消费品行业、装备制造业PMI分别为53.9%、51.8%和51.6%，比上月上升3.1、1.8和2.1个百分点，其中高技术制造业生产指数和新订单指数均高于55.0%，相关行业产需加快释放。



不同规模企业生产经营状况均有所改善。3月份，大、中、小型企业PMI分别为51.1%、50.6%和50.3%，比上月上升0.7、1.5和3.9个百分点。其中，小型企业PMI12个月以来首次升至扩张区间，生产经营活动有所加快。