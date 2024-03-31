台湾工具机业者期待深耕大陆分享商机

中评社香港3月31日电／台湾2024工具机展27日至31日在台北南港展览馆举行。600多家厂商在3350个展位上呈现工具机数字化转型、环保节能的发展趋势。与会业者表示，今年行业景气有望好转。其中，不可或缺的大陆市场为台湾工具机业带来商机。



2023年台湾工具机出口总额为25.99亿美元，较2022年减少14%；工具机关键零组件出口14.93亿美元，较上一年同期减少24.7%。台湾工具机暨零组件公会理事长陈伯佳表示，产业客户库存去化已接近尾声，包括汽车、航天、半导体产业需求转强，行业景气有望在今年第三季度出现转机。



新华社报导，本次展会上，不少业者表示，感受到客商询单热度增加，其中不乏来自大陆市场复苏的因素。31日发布的统计显示，3月份，大陆制造业采购经理指数（PMI）为50.8%，比上月上升1.7个百分点，高于临界点，制造业景气回升。



《工商时报》《经济日报》等岛内专业财经媒体分析指出，大陆是全球最大工具机消费市场，也是台湾工具机出口最大市场。台湾有三成以上中小型工具机厂专做大陆生意。近年来，大陆的电动车、智能制造等新兴产业崛起，对制造设备的需求强劲，为台湾业者提供了广阔商机。



总部设在台中的旭泰精密机械股份有限公司，专业生产超音波主轴模组，适用于电子、医疗、五金等多个制造行业。“我很看好大陆市场。”总经理王政荣说，经多年发展，两岸之间已形成密不可分的产业链供应链，“我们业者期待的是携手共荣，一起盈利”。



来自彰化的丞鑫科技机械有限公司，带来了新近研发的静电油雾回收机。副总经理黄信超认为，在零碳减排的行业趋势下，助力节能环保的制造设备越来越受欢迎。“下周，我要去上海看展。我想在大陆找供应商制作前端部分，再回到台湾组装成品。两岸距离相近又同文同种，运输和沟通成本都低，合作生产共同成长，正是业者所乐见的。”他说。