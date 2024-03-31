八达通全国通卡长假现炒卖潮

中评社香港3月31日电／复活节假期逾百万港人北上，各口岸过关挤得水泄不通。八达通全国通卡“食正”假期优势推出，吸引不少港人购买，多个售卖点被抢购一空，网上更出现炒卖潮，原价售88元的全国通卡，被炒高至近300元。



在网上交易平台Carousell上，输入“八达通-全国通”即出现57个搜寻结果，大部分卖家索价100多元，有卖家标明 (首发纪念票，一票难求)，部分全国通卡有靓冧码如尾数002, 003, 010, 099, 111, 123，卖家叫价200元，其中一个卖家叫价更高达280元。



星岛网报导，香港资讯科技商会荣誉会长方保侨今日( 31日 )接受《星岛头条》查询时表示，“八达通-全国通卡”于复活节假期前推出，吸引了不少经常往内地，并喜欢以持实体卡搭车的港人，“复活节假成百几万港人出境，虽然有支付宝等支付系统，但好多人都系习惯有张实体卡傍身，加埋假期期间补货较慢，部分便利店断货，估计才会出现炒卖情况。”



八达通于3月26日正式推出“全国通”实体卡，用户可在香港购买并以港元进行储值，于内地乘车时即可自动兑换成人民币支付车费，服务覆盖内地336个城市，用户可以直接使用它支付各种交通车费，系统会自动从卡内的港元余额中，兑换成人民币并直接扣除。