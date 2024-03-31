中法专家情牵蓝冠噪鹛

中评社香港3月31日电／天色蔚蓝，树影婆娑。沿青石板路，步入中国江西省婺源县秋口镇石门自然村，一座环形雕塑内，两只蓝冠、黄喉的小鸟雕像相依偎，它们就是有“鸟中大熊猫”之称的蓝冠噪鹛。



过去十多年，为了保护这种珍稀鸟类，江西农业大学教授张微微每年至少要去婺源的山林10次，特别是每年4月到7月的蓝冠噪鹛繁育期，她在山里一住就是半个多月。



蓝冠噪鹛羽色艳丽，叫声清脆，动作轻盈。在万里之外的法国米卢斯动植物园，也能见到这种惹人喜爱的鸟儿，园长布里斯·勒福尤其关心它们的生长情况。



小小鸟儿，为何同时牵动着中法两国生物保护专家的心？



新华社报导，蓝冠噪鹛2012年被列入世界自然保护联盟濒危物种红色名录，2021年被列为中国国家一级保护动物。据婺源县林业局监测，目前蓝冠噪鹛野生种群仅有200余只，分布范围仅在婺源及周边地区。



在蓝冠噪鹛发现和保护的背后，还有一段中法两国友好交往的故事。



1919年，法国友人里维埃在婺源县采集到蓝冠噪鹛标本，这是关于该物种的首次记录。1923年，法国鸟类学者为其正式命名。但在此后的漫长岁月里，婺源县的蓝冠噪鹛野生种群几乎销声匿迹。



1995年，时任米卢斯动植物园园长的让-马克·莱尔努在当地一家园艺店闲逛时，货架上一只待售的笼中鸟引起他的注意。蓝冠、黄喉、黑脸、褐背……经过一番端详，他认为这是源自中国的稀有物种蓝冠噪鹛，他在回家查阅资料确认后决定购入。



自此，米卢斯动植物园成为法国第一家饲养蓝冠噪鹛的机构，并逐渐与欧洲其他拥有蓝冠噪鹛的动物园建立联系，通过租借、捐赠等形式共同保护和尝试繁育这种消失的“精灵”。“时至今日，法国全国各动物园共饲养着8只蓝冠噪鹛，其中4只在米卢斯动植物园。”勒福告诉记者。



2000年，消失的“精灵”再次现身婺源县。同年，在婺源县开启了对蓝冠噪鹛的定期研究。