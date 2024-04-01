中评关注：马英九今抵深圳广受关注

中评社特派记者3月31日下午提前抵达深圳报到。（中评社 林艶摄） 中评社深圳4月1日电（记者：林艶）应大陆方面邀请，中国国民党前主席马英九将率领“大九学堂”20名青年学子于4月1日至11日访问大陆，这是马英九继去年3月首访大陆之后第二次率团访问大陆。4月1日下午，马英九一行将搭乘南航CZ－3088班机抵达此访首站深圳。此行备受媒体记者高度关注，来自两岸及香港媒体记者昨日已提前抵达深圳集结，中评社二位随团特派记者昨日下午也已抵深报到。



中评社记者看到，今次随团记者中有不少是跟随马英九首访大陆的熟悉面孔。媒体记者们在报到之前，也都根据主办单位要求提前做好了核酸检测。深圳市台办有关工作人员3月31日特别在媒体记者入住的酒店设报到处，欢迎来自各地的媒体记者们。同时，还贴心地为媒体记者们准备了采访包和雨伞以及满满的深圳涉台资讯材料，包括深圳惠台政策汇编、台湾居民深圳指南、台湾青年来深交流指南等。



根据马英九基金会执行长萧旭岑3月31日公布的行程显示，马英九一行4月1日下午抵达深圳后，预计在广东停留3天。期间，除了参访中山大学与师生交流外，还会瞻仰黄花岗七十二烈士陵园、参观国父孙中山先生故居纪念馆与黄埔军校旧址纪念馆，以及参观大疆公司、腾讯公司、比亚迪公司及港珠澳大桥。

