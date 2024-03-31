纽约光天化日之下发生枪击案 2岁男童中弹

中评社北京3月31日电／据海外网报道，据《纽约邮报》报道，当地时间3月30日，美国纽约市布朗克斯区枪声大作，一名2岁儿童受伤，惊慌失措的行人四处逃窜。



纽约警方表示，这名儿童于下午1时左右在一个广场被击中右臀，已经被送往医院救助，情况稳定。警方尚未抓捕到嫌犯，未能确定是否为多人交火事件。



目击者胡里奥称，听到了大概六声枪响，他就倒在了地上。67岁的当地居民胡安表示：“街上的暴力事件太多，在亚当斯市长上任之前，我从未见过如此大规模的犯罪浪潮。太多的移民涌入，这个城市需要修复。”