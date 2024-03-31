ISIS－K黑手频现　巴黎奥运高危

中评社北京3月31日电／据大公网报导，莫斯科近郊“克罗库斯城”音乐厅3月22日晚遭遇恐袭，造成超过140人死亡，逾360人受伤。极端组织“伊斯兰国呼罗珊”（ISIS－K）迅速承认施袭。一夜之间，“伊斯兰国”（ISIS）的恐怖威胁似乎卷土重来，多国官员和专家警告，ISIS－K作为ISIS最活跃的地区分支，从成立之后就致力于发动各种袭击来吸引眼球，他们下一次行动的目标可能是任何国家任何人。前联合国高级反恐官员菲顿—布朗担忧，巴黎奥运将成为恐怖分子的首选目标。



ISIS－K全称为伊斯兰国─呼罗珊省（简称：ISIS－K），是主要活跃在阿富汗、巴基斯坦等南亚和中亚地区的极端组织。ISIS－K由对阿富汗塔利班心怀不满的成员于2015年建立，被认为是塔利班的意识形态“孪生兄弟”和盟友。从成立之初，ISIS－K就一直与塔利班不和，在阿富汗东部争夺地盘。



ISIS－K施袭范围不断外扩



在美军和阿富汗突击部队的联合打击下，到2021年，ISIS－K的人数减少了约一半，仅剩约1500到2000人，且活动范围多限于阿富汗东部。2021年8月26日，美国从阿富汗撤军期间，喀布尔国际机场发生自杀式爆炸事件，造成13名美国士兵和众多平民死亡，这使得ISIS－K引起了全球关注，华盛顿悬赏1000万美元追捕。在美军2021年8月仓促撤出阿富汗后，ISIS－K的势力范围不断扩大，遍及阿富汗所有34个省，发动了一系列血腥袭击，更逐渐在阿富汗以外制造自杀式爆炸等恐怖事件。



美国和平研究所资深专家米尔表示，长期以来，ISIS－K都试图通过实施更暴力的袭击，将其他极端组织比下去，以招募更多武装分子，扩大全球知名度，宣称自己才是“全球圣战的领导者”。



ISIS－K现在不再满足于对阿富汗国内的塔利班低层士兵和警察发动小规模“打了就跑”的袭击，而是将重点转向在阿富汗及其他地区发动大规模袭击。2024年1月，伊朗革命卫队指挥官卡西姆.苏莱马尼纪念馆内发生了两起自杀式爆炸事件，造成近100人死亡。新加坡拉惹勒南国际研究学院副研究员巴西特表示，莫斯科恐袭事件发生后，ISIS－K“欢欣鼓舞”。此类袭击“增加了他们的知名度”，能够帮助他们招募新成员及吸引新资金。对于ISIS－K这样的恐怖组织来说，发动恐袭不一定是战略需要，更像是宣传行为。

