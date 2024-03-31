中评社北京3月31日电／据大公报报导，春天气温回暖潮湿，容易令人感到疲倦乏力、无精神。中医师经常提及的“春困”（意思指人在春天感到困倦，又称“湿困”“湿重”），具体有五种表现：



（1）头部



当受到湿气侵蚀时，首先会反映在头部。当湿邪最初侵袭身体时，可呈现头昏沉重，像裹着一块布；身体困重，四肢沉重，周身不适，似乎身上附着重物。此外，还会有低热，恶寒怕风，流清涕等表湿症状。



（2）关节



如果体内湿气已经侵蚀到关节，关节也会出现一定的症状，如气血运行不畅，会有四肢关节酸痛沉重，关节屈伸不利等表现。



（3）脾胃



湿邪有一个特征是“黏滞”。中医认为，脾有运化水湿的功能，脾胃受损后，不能正常地运化而使水湿内停，体内湿邪大量积聚后，出现身体沉重、倦怠乏力、胸闷腹胀、食欲欠佳等不适，还常有口淡、口黏乏味、口渴却不想饮水等表现。



春天气温逐渐上升，如果人们过食生冷之物，会加重脾虚的问题，让湿邪困扰更甚。



（4）排泄不畅及妇女白带



湿邪还有一个特征是“趋下”，容易伤及下焦，出现如小便浑浊，大便溏泄或黏滞，妇女白带过多、阴部瘙痒等症状。长期便溏，体内肯定有湿气在侵蚀。大解后总有某些排泄物黏在马桶上，很难冲下去，这也是有湿的一种表现，因为湿气有黏滞的特征。



（5）舌苔



舌苔厚腻是湿邪致病的最常见表现，它常在机体还没有表现出其他症状时，就已经表现出来。看舌苔以清晨刚起床时，最为准确。