台受害者向小林制药索偿　“驻日代表”懒理

中评社北京3月31日电／据大公报报导，日本小林制药风波延烧至岛内，台湾地区出现首例疑似受害者。近日高雄市一名70岁妇人食用日本小林制药原料制成的“红曲胶囊”，患急性肾病，向药厂求偿遇冷后转向当局“驻日代表”谢长廷求助，但谢长廷给的回信也非常“官方”，令求助者感到束手无策。受访专家指出，谢长廷对于民众的求助无动于衷，恰恰反映了民进党当局漠视台湾民众苦况，以及其“逢中必反”“逢日必软”的丑陋嘴脸。



综合台媒报导：高雄这名70岁妇人发病前几年一直习惯服用“大医生技”红曲保健食品养身，去年3月妇人被诊断出急性肾衰竭，5月开始洗肾。最近，其丈夫陈姓老伯看到小林制药红曲问题食品闹得沸沸扬扬，加上收到要求停止服用红曲产品的信息，上网搜寻才知道“大医生技”公告旗下产品“红曲胶囊”原料是来自于日本小林制药，因此怀疑太太罹患肾病与此有关。



谢长廷耍官腔 被批“助日代表”



陈姓老伯28日表示，自己备妥了相关资料到台卫福部门，请求通报日本政府并向小林制药公司求偿，但只收到官式化回应。他还透露，自己还写信给台“驻日代表”谢长廷求助，但谢长廷给的回信也非常“官方”，令他感到束手无策。话到此处，他心疼妻子哽咽说，“人生不再是彩色，好像每天都在等死”。



相关报导下，不少岛内网友同情老人遭遇之余，留言质问“驻日代表”为什么“不帮一下台湾民众呢？”还有网友讽刺称，这名“驻日代表”根本是“助日代表”，“求『助日代表』帮忙？醒醒吧！”



3月30日，日本厚生劳动省基于食品卫生法对小林制药公司生产原料的大阪工厂进行检查。那里是生产含红曲成分保健品的厂房。小林制药公司透露，至今已有5人怀疑服用“红曲胆固醇颗粒”死亡，目前表示出现健康问题而去看病以及想去看病的人数总计680人，住院的有114人。该公司承诺将补偿看病费用等。



另据大公报记者苏榕蓉报导：台湾青年联合会理事长何溢诚向大公报表示，民进党当局本应主动作为，替受害台湾民众向小林制药求偿。然而，“驻日代表”谢长廷对于民众的求助却无动于衷，恰恰反映了民进党当局“逢中必反”“逢日必软”的丑陋嘴脸。



开放核食入台 蔡“媚日”有前科



台湾民生党主席张穆庭痛斥，民进党当局只“媚日”，只在乎选票利益，对台湾人民的健康不管不顾，民进党要糟蹋台湾人到何时？



北京科技大学学者温天鹏向大公报表示，谢长廷每每遇到相关争议事件，非但没有帮助台湾民众争取应有的权益，反而总是站在日本政府立场帮其“背书”，不断被外界讥为更像是“助日代表”。温天鹏认为，民进党当局不断罔顾民众的基本福祉，终将被台湾老百姓认清其真实面目。



事实上，早在两年前，民进党当局为了拉近所谓“台日关系”，开放日本核食入台，并把“核食”改为所谓“福食”，以此作为加入CPTPP（全面与进步跨太平洋伙伴关系协定）的敲门砖，厦门大学台研院副院长张文生教授就此曾表示，这反映了蔡英文“执政”越是到了后期，权力的傲慢表现得越来越明显，根本不把台湾民意放在眼里。