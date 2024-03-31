开放“后遗症”大学校园变公园

中评社北京3月31日电／据大公报报导，鉴于到访游客人数不断增加，香港大学日前宣布，5月1日起将分阶段实施游客分流措施但维持校园开放。近来，随着大批内地高校恢复向社会开放，不少高校亦面临着类似问题。大学生们表示，欢迎到访，但请一起爱护校园。有教育专家认为，大学向社会开放，让公众一睹大学之大，固然是应有之义，但如何协调开放与正常教育教学秩序之间的矛盾，无疑是一大挑战。尤其对一些“供不应求”的头部高校，更会面临管理压力。目前，不少高校已酌情为校园开放打上了预约、限流等“补丁”，健全校园开放管理制度。／大公报记者 江鑫娴北京报导



三月，各大高校校园内鲜花竞放，踏青游火爆，不少民众将大学当成了公园，前往感受春天气息。在他们看来，大学校园向社会公众开放具有积极意义，有利于大学更好融入社会、服务社会。与此同时，大声喧哗、乱丢垃圾等种种不文明行为，影响着校园环境与生活秩序，也成为不少人尤其是在校大学生的“槽点”。



“欢迎到访 但请一起爱护校园”



为了不影响学校正常秩序，许多内地高校在开放的同时，也制定了相关的入校程序，绝大部分高校需要“进出留痕”。大学生们表示，欢迎到访，但请一起爱护校园。实行预约进校制度的高校有清华大学、北京大学、中国人民大学、武汉大学等。学校在访客人数、开放时间上做出限制：清华大学工作日开放2000个名额，周末、节假日增至1.2万个；北大、南大等学期内仅周末和节假日开放。武汉大学发布公众赏樱政策，采取“实名限额、网络预约、双重核验”。



在校学生吐槽最多的游客争抢食堂、图书馆等问题方面，各校也给出规定。例如武汉大学明确，“校内教学、科研、办公楼（馆、室、所）和学生宿舍等场所谢绝公众参观，学生食堂不提供公众就餐服务”。复旦大学发布公告称，校外人士用餐需多付50%的搭伙费；同时表示，中午用餐高峰期间，食堂不对外开放。



另外，针对游客的校内不文明行为，不少高校给出了“补充约定”。本月中旬，山东大学校园内著名的“八马同槽”雕塑中老教授的拐杖碎了，小树林的石櫈倒了。对此，山大明确提前预约、实名访问、遵守秩序、爱护公物等约定，后续还将组织管理力量对不文明行为进行劝导。

