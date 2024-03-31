衍生新型放射疗法　细胞级精准治癌

中评社北京3月31日电／据大公报报导，在中国散裂中子源的建设及运行过程中产生的大量新技术，正服务于经济社会发展，其中一项被称为“二元靶向药”、“第五疗法”的硼中子俘获疗法（简称BNCT）备受恶性肿瘤患者及家属的期待。中国科学院高能物理研究所副所长、中国散裂中子源二期工程总指挥王生表示，依托散裂中子源工程技术，基于加速器的第一台BNCT正式临床装置已在东莞人民医院建成，计划在今年开展临床试验，力争早日在国内正式进入市场治疗癌症患者。



据介绍，硼中子俘获疗法是一种利用中子与肿瘤内硼元素发生核反应所产生的重离子来摧毁癌细胞的放射性疗法，是射线与药物结合的二元、靶向、细胞级精准的治疗，也是国际最前沿的抗癌技术之一。治疗时，医护人员先给病人注射一种含硼的药物，这种药物与癌细胞有很强的亲和力，会迅速聚集于癌细胞内，相当于给癌细胞做“标记”，而在其他正常组织内分布较少。随后给病人进行中子照射。当照射的中子被癌细胞内的硼俘获，产生高杀伤力的α粒子和锂离子，便可精准“杀死”癌细胞。



中国科学院高能物理研究所在2020年8月13日研制成功具有完全自主知识产权的基于加速器的BNCT实验装置，这一装置不仅为医用BNCT设备提供工程验证和积累设计、优化、运行经验，还为加速器、中子产生靶、中子束流整形体、剂量监测设备、治疗计划等研发提供实验与测试条件。