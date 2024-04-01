五国智库合作发布中国经济《大国复利》报告

会议现场（来源：主办方供图） 中评社北京4月1日电（实习记者 蒋婷）《大国复利：中国高质量发展与2035年趋势畅想》五国合作智库报告发布暨国际研讨会3月31日在北京举办。此次会议由中国人民大学主办、中国人民大学重阳金融研究院承办，美国丹佛大学美中合作中心、俄罗斯自由经济协会、加拿大曼尼托巴大学地缘政治经济研究小组、印度中国经济文化促进会合作举办。来自中国、美国、俄罗斯、英国、加拿大、巴西、印度等国的近二十位中外专家学者，以及十余个国家的驻华使领馆代表齐聚中国人民大学，共议中国经济发展前景。会上发布了《大国复利：中国高质量发展与2035年趋势畅想》研究报告。现场近200人参会，近60家中外媒体报导此次会议。



中国人民大学党委书记张东刚作开幕致辞。他表示，今年以来，中国经济持续稳定恢复，运行态势回升向好，多组经济数据表现稳中有升，发展韧性持续彰显，高质量发展扎实推进。同时，宏观政策“组合拳”协同发力，新动能新优势不断培育，为中国经济的发展奠定了良好基础。这充分体现了中国经济发展的韧性与活力，折射了中国经济未来的光明前景。



推动高质量发展，最重要的是把中国自己的事做好，但我们也要警惕唱衰中国经济的话语陷阱。特别是近两年，一些西方政客和机构臆造“中国见顶论”，在国际舆论场上企图唱衰中国发展前景。这种论调过去从来没有实现过，现在和未来也注定不会实现。正如习近平主席所说，中国经济过去没有因为“中国崩溃论”而崩溃，现在也不会因为“中国见顶论”而见顶。

