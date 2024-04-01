台今起涨电价　陈明德语中评：痛苦指数必升

国钧实业公司董事长陈明德。（中评社 资料照） 中评社台中4月1日电（记者 方敬为）在国民党与民众党联手反对之下，民进党政府执意4月起电价调涨，平均涨幅11%，国钧实业公司董事长陈明德接受中评社访问表示，这波电价调涨，台湾工商界怨声载道，中小企业压力尤其庞大，面对海外订单锐减，ECFA生变风险，中小企业获利不如半导体等科技业，又碰到电价上扬，营运成本至少增加5%以上，业者无法负担就是转嫁消费者，必导致整体物价波动，痛苦指数会持续上升。



陈明德，长泓能源公司创办人、国钧实业公司董事长，为台湾产业界大老级人物，身兼近30个公部门顾问职务，在马政府时期担任贸易调查委员会顾问兼中区团长，协助推动ECFA，并曾参与中科园区开发，担任招商委员会执行长，让中科顺利完成招商任务，后续也完成台中市精密机械科技园区、嘉义大埔美创新智慧园区招商工作，产业界资历丰富。



台湾电价自4月1日起调涨，官方采取民生与工业用电分级距调涨，住宅用电700度以下、小商店1500度以下不会调涨。产业方面，高压产业用电大户调涨17%，低压的内需、微中型企业调涨10%，另针对连续两年用电成长、且年用电量50亿度以上的“特大户”，电价调幅将逾二成。

